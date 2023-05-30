Основные работы по реконструкции метродепо "Красная пресня" завершат в 2023 году

В департаменте транспорта Москвы отметили, что в депо, в частности, отремонтировали фасад, заменили ограждение и установили современную архитектурную подсветку

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Основные работы по реконструкции одного из старейших московских электродепо "Красная пресня" Кольцевой линии метрополитена завершат до конца года. Практически завершены работы в главном корпусе для ремонта и стоянки поездов, продолжается замена путей, сообщили во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В этом году мы полностью завершим основные работы реконструкции электродепо "Красная Пресня" Кольцевой линии метро. Как рассказал [заммэра Москвы] Максим Ликсутов, здесь ежедневно проходят обслуживание поезда "Москва-2020", новая инфраструктура позволит сократить износ колес составов, поэтому комфорт поездок пассажиров будет сохраняться на высоком уровне", - отмечается в публикации.

Также в департаменте добавили, что в депо отремонтировали фасад и заменили ограждение, установили современную архитектурную подсветку, обновили водосточную систему, а также открыли рядом с ним сквер.

"Во время ремонта мы полностью обновим пути. Уже заменили более 3 км рельсов на более износостойкие, укладываем надежные железобетонные шпалы вместо деревянных, установили более 30 новых стрелочных переводов", - отметили в департаменте транспорта.