В Челябинской области ожидается 36-градусная жара

Температура превысит климатическую норму на семь и более градусов

ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Температура воздуха свыше 36 градусов прогнозируется в Челябинской области со 31 мая по 2 июня. Об этом сообщается на сайте Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"31 мая - 2 июня местами ожидается сильная жара (36 градусов и выше). В отдельных районах Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории - высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в большинстве районов Челябинской области стоит аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. В Челябинске в 12:00 мск было зафиксировано 29 градусов тепла.