Соцучреждение для людей с ментальными нарушениями в Егорьевске капитально отремонтировали

В социальном учреждении оборудовали санитарные комнаты, заменили кровлю, теплосети и сети водоснабжения, установили систему вентиляции и новые окна, обновили фасад и интерьер здания

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Капитальный ремонт жилого корпуса социального учреждения для людей с ментальными нарушениями - доброго дома "Егорьевский" - завершили в Московской области. Он рассчитан на постоянное проживание 90 человек, сообщила во вторник пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

"В Подмосковье завершился капитальный ремонт жилого корпуса доброго дома "Егорьевский". Теперь условия проживания здесь стали максимально приближенные к домашним. Корпус рассчитан на постоянное проживание 90 человек, и очень важно, чтобы они чувствовали себя здесь комфортно", - привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе рассказали, что в социальном учреждении провели большой объем работ. В частности, здесь оборудовали санитарные комнаты, заменили кровлю, теплосети и сети водоснабжения, установили систему вентиляции и новые окна, обновили фасад и интерьер здания. На ремонт учреждения было предусмотрено свыше 75 млн рублей.

"Помимо капитального ремонта, все помещения жилого корпуса оборудованы новой мебелью и всей необходимой техникой", - добавила Болатаева.