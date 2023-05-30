В Кабардино-Балкарии выплатили 584 млн рублей участникам СВО и членам их семей

Председатель правительства региона Алий Мусуков заверил, чтоэти выплаты будут осуществляться до тех пор, "пока наши ребята не вернутся с победой домой"

НАЛЬЧИК, 30 мая. /ТАСС/. Более 584 млн рублей направили на выплаты участникам СВО и членам их семей из республиканского бюджета Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщил председатель правительства региона Алий Мусуков.

"С момента принятия указа на расчетные счета военнослужащих уже поступило порядка 260 млн рублей. Установлено предоставление и единовременной материальной помощи при получении ранения в зависимости от тяжести в размере до 300 тыс. рублей и членам семьи погибшего военнослужащего в размере 1 млн рублей. На указанные цели из республиканского бюджета по настоящее время уже направлено почти 325 млн рублей. Это тот случай, когда нам всем искренне хочется пожелать, чтобы эта сумма перестала дальше расти. В целом на [реализацию] озвученного мной указа было израсходовано 584 млн рублей", - рассказал Мусуков, отчитываясь в региональном парламенте о деятельности правительства за год.

Он также заверил, что эти выплаты будут осуществляться до тех пор, "пока наши ребята не вернутся с победой домой". Также в КБР всем мобилизованным гражданам сразу же была оказана единовременная материальная помощь в размере 50 тыс. рублей за счет внебюджетных источников. Мусуков подчеркнул, что для военнослужащих закупается амуниция, автомобили, различные технические средства за счет бюджета и внебюджетных средств, помощь направляется на постоянной основе. Говоря о поддержке семей военнослужащих, он отметил, что в регионе предусмотрен комплекс мер, которыми охвачены все. Для этого разработаны их социальные паспорта, а возникающие у них проблемы решаются в режиме реального времени.

КБР - один из немногих субъектов РФ, который в качестве финансовой поддержки мобилизованных принял решение уйти от единовременной финансовой выплаты и указом главы республики <...> установил ежемесячную выплату в размере 25 тыс. рублей военнослужащим, призванным на военную службу в соответствии с указом президента РФ о частичной мобилизации.