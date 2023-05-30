Студенты из ЛНР и ДНР в Белгороде смоделировали будущее Донбасса в составе РФ

Они разрабатывали проекты по трем направлениям

БЕЛГОРОД, 30 мая. /ТАСС/. Студенты из Донецкой и Луганской народных республик приняли участие в работе Школы молодых лидеров "Сотрудничество и интеграция" на базе Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) и смоделировали будущее Донбасса в составе РФ с перспективой до 2050 года, сообщила ТАСС пресс-служба вуза.

"Школа молодых лидеров "Сотрудничество и интеграция", организованная в рамках проекта "Создание межрегиональной сети школ публичного управления" программы "Приоритет - 2030", объединила более 70 студентов и молодых лидеров - представителей некоммерческих объединений и молодежных организаций, в том числе из новых регионов России и стран ближнего зарубежья", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, студенты вузов из новых регионов РФ смоделировали будущее с перспективой до 2050 года. Они разрабатывали проекты по трем направлениям: общественный сектор, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество, информационная безопасность.

В рамках Школы прошли открытые лекции, круглые столы, мастер-классы и форсайт-сессия. Экспертами выступили ведущие исследователи в области социогуманитарных и экономических наук из различных регионов РФ и зарубежья.

Как отметил руководитель проекта, заведующий кафедрой социальных технологий и государственной службы НИУ БелГУ Виктор Сапрыка, Школа молодых лидеров ориентирована на кооперацию вузов страны, которые раньше были разделены, включение луганских и донецких студентов в образовательное пространство РФ и освоение проектной деятельности. БелГУ одним из первых ввел проектную компетенцию как основу любой деятельности наших студентов. И сейчас наша передовая школа социальных технологий и проектного управления дает студентам те навыки, которые им понадобятся, когда они станут государственными и муниципальными служащими и лидерами общественных и политических организаций на своих территориях", - сказал Сапрыка.