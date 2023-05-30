УВЗ отправил в образовательные учреждения Донбасса 5 тонн книг ко Дню защиты детей

Книги из личных библиотек собирали сотрудники

ТАСС, 30 мая. Концерн "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") ко Дню защиты детей отправил в образовательные учреждения Донбасса пять тонн книг. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Концерн "Уралвагонзавод" в рамках благотворительной акции "Книги - детям Донбасса" собрал пять тонн книг. К 1 июня, Дню защиты детей, груз объемом более 50 м3 будет доставлен в образовательные учреждения Донбасса", - сообщили там.

В концерне уточнили, что книги из личных библиотек собирали сотрудники "Уралвагонзавода", "Омсктрансмаша", "Уралкриомаша", Уральского КБ вагоностроения, Волчанского филиала УВЗ, "ВНИИТрансмаша" и других предприятий концерна из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Омска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

В декабре УВЗ отправил несколько тонн амуниции для военнослужащих - участников СВО и подарочные наборы для детей Донбасса.