30 мая, 11:34

УВЗ отправил в образовательные учреждения Донбасса 5 тонн книг ко Дню защиты детей

Пресс-служба УВЗ
© Пресс-служба УВЗ

Книги из личных библиотек собирали сотрудники

ТАСС, 30 мая. Концерн "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") ко Дню защиты детей отправил в образовательные учреждения Донбасса пять тонн книг. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Концерн "Уралвагонзавод" в рамках благотворительной акции "Книги - детям Донбасса" собрал пять тонн книг. К 1 июня, Дню защиты детей, груз объемом более 50 м3 будет доставлен в образовательные учреждения Донбасса", - сообщили там.

В концерне уточнили, что книги из личных библиотек собирали сотрудники "Уралвагонзавода", "Омсктрансмаша", "Уралкриомаша", Уральского КБ вагоностроения, Волчанского филиала УВЗ, "ВНИИТрансмаша" и других предприятий концерна из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Омска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

В декабре УВЗ отправил несколько тонн амуниции для военнослужащих - участников СВО и подарочные наборы для детей Донбасса. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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