Более 1,7 млн семей в России потратили маткапитал на образование детей

Социальный фонд России перечислил на эти цели 102 млрд рублей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Более 1,7 млн российских семей направили средства материнского капитала с начала действия программы на образование детей. Социальный фонд России (СФР) перечислил на эти цели 102 млрд рублей, сообщается во вторник на сайте фонда.

"Более 1,7 млн семей направили средства материнского капитала на обучение детей за все время действия программы. По этому виду распоряжения Социальный фонд перечислил свыше 102 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в фонде, оплатить материнским капиталом обучение в школе, вузе или колледже можно после достижения ребенком, на которого получен сертификат, трех лет. На оплату дошкольного образования средства можно использовать сразу после получения сертификата. На момент начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет.

Кроме того, с прошлого года материнским капиталом можно оплачивать услуги детских садов и школ, открытых индивидуальными предпринимателями, если у них есть лицензия на осуществление образовательной деятельности. Родители также могут распорядиться средствами на обучение детей у частных преподавателей и оплатить капиталом услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как ИП.

"Направить материнский капитал можно и на оплату проживания ребенка при учебном заведении, а также на содержание, присмотр или уход за детьми. Например, оплатить сертификатом общежитие на период обучения. Деньги будут перечисляться по выбору родителей ежемесячно, ежеквартально или в другие сроки, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг", - отметили в Соцфонде.

Заявление о распоряжении материнским капиталом подается через личный кабинет на портале госуслуг, в клиентской службе Социального фонда России или в МФЦ. Средства перечисляются в течение пяти рабочих дней после одобрения заявления.

О программе

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей национального проекта "Демография". С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

После индексации 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка. При рождении второго ребенка размер капитала увеличивается на 188,6 тыс. рублей, если семья уже получила сертификат на первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года. Маткапитал в повышенном размере, если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, увеличился до 775,6 тыс. рублей.