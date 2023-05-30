Почти 1,5 млн жителей новых регионов получили паспорта России с октября 2022 года

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал важным, чтобы все жители этих регионов ощущали реальные изменения, происходящие в городах и поселках

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российские паспорта с октября прошлого года получили почти 1,5 млн жителей новых субъектов РФ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая во вторник стратегическую сессию, посвященную развитию новых территорий.

"С октября прошлого года российский паспорт получили почти 1,5 млн человек из новых регионов. И важно, чтобы все их жители ощущали реальные изменения, происходящие в городах, поселках, видели, что улицы и дома постепенно восстанавливаются, улучшаются бытовые условия, появляется возможность для получения образования, профессиональной деятельности", - сказал глава кабмина.

По его словам, для этого надо обеспечить слаженную командную работу на всех уровнях власти, что позволит реализовывать все обозначенные целевые показатели. Мишустин предложил участникам стратегической сессии обсудить, какие еще нужны дополнительные решения для достижения результата.

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ по итогам референдумов. 30 сентября 2022 года в Кремле прошла торжественная церемония подписания договоров о включении этих территорий в состав страны, 4 октября президент РФ Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии четырех новых субъектов Федерации.