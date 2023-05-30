Мишустин поручил кабмину следить за своевременностью соцвыплат жителям новых регионов

По словам премьер-министра, пенсии и другие социальные выплаты получают более 3 млн жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Жители новых регионов России должны иметь возможность полностью и быстро получать все социальные выплаты. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, уточнив, что пенсии и другие социальные выплаты получают более 3 млн жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

"Во всех четырех новых субъектах должна действовать система социальной защиты, отвечающая российским стандартам, чтобы граждане, которым необходима помощь - пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми, - получали ее от государства в полном объеме, достаточно комфортно и быстро", - указал председатель правительства на стратегической сессии по интеграции новых регионов во вторник. По его словам, "от выполнения таких обязательств напрямую зависит качество жизни людей".

"Сейчас пенсии получают около 1,6 млн жителей новых регионов. Другие социальные выплаты - ещё практически 1,5 млн", - отметил глава кабинета министров. Он подчеркнул, что такая поддержка должна предоставляться своевременно и поручил членам правительства "внимательно за этим следить".

Мишустин обратил внимание на то, что "все нововведения очень чувствительны для граждан этих регионов, особенно старшего возраста". "Поэтому нужно активнее работать с жителями. Объяснять, как устроена наша система социальной защиты. Что надо сделать, чтобы получить соответствующие выплаты. Очень важно доходчиво это рассказывать людям", - считает премьер.