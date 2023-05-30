Сотни работников парижского Disneyland устроили забастовку

Они требуют повышения зарплат, передает телеканал BFM

ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Несколько сотен работников парижского Disneyland проводят во вторник забастовку с требованием к руководству парка аттракционов повысить зарплаты. Об этом сообщил телеканал BFM.

Организатором акции выступил крупнейший французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). В забастовке участвуют аниматоры, работники гостиниц и ресторанов, охранники и операторы аттракционов. Они требуют от руководства повышения ежемесячных зарплат на €200 и улучшения условий труда.

Сотни участников акции со свистками и флагами профцентра вышли во вторник днем на главную аллею парка, чтобы провести там митинг.

Аналогичную манифестацию работники Disneyland организовали на минувшей неделе. В забастовке тогда приняли участие около 500 человек. После этой акции руководство парка аттракционов провело встречу с представителями профсоюзов, в ходе которой, в частности, работникам было предложено увеличение ежемесячных зарплат на €125. Однако представители профцентров отвергли предложенные меры, назвав их неубедительными.

В прошлом году Disneyland посетили около 15 млн человек, значительная часть которых - иностранные туристы. В настоящий момент в парке работают свыше 16 тыс. человек.