В Ташкенте открылась выставка, посвященная наследию и вкладу в медицину святителя Луки

Она подготовлена научным коллективом Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество"

ТАШКЕНТ, 30 мая. /ТАСС/. Выставка, посвященная духовному наследию и вкладу в медицину святителя Луки Крымского (в миру Валентин Войно-Ясенецкий), открылась во вторник в Ташкенте в рамках конференции, которая приурочена к 100-летию со дня его архиерейской хиротонии (рукоположения). Она проходит в Ташкентском государственном стоматологическом институте, передает корреспондент ТАСС.

"Эта выставка - дань памяти выдающемуся врачу Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому, который, работая в Ташкенте, прооперировал и спас от смерти сотни людей. Он также является одним из основателей высшей медицинской школы Туркестанского края", - сказала на открытии экспозиции заместитель министра здравоохранения Узбекистана Эльмира Баситханова. Будущий архиепископ, подчеркнула она, внес особый вклад в сферу анестезиологии и гнойной хирургии.

Выставка подготовлена научным коллективом Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО). Она рассказывает о жизни святителя Луки, подвижнической деятельности и духовном подвиге. Среди экспонатов - уникальные фотоматериалы, письма и другие тексты, рассказывающие о малоизвестных эпизодах его жизни.

Хирург и святитель

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (1877-1961) - российский и советский врач-хирург. Он родился в Керчи, а в 1917 году вместе с семьей переехал в Ташкент, где стал главным врачом городской больницы. Вскоре Войно-Ясенецкий принял священнический сан, при этом продолжал работу по профессии. В мае 1923 года он был пострижен в монашество и наречен Лукой в честь святого апостола и евангелиста Луки, а 31 мая рукоположен в сан епископа с наречением титула "Ташкентский и Туркестанский".

Он был несколько раз репрессирован, провел в ссылках в общей сложности 11 лет. В 1946 году за свой труд "Очерки о гнойной хирургии" получил высшую государственную награду того времени - Сталинскую премию. В том же году стал архиепископом Симферопольским и Крымским.

В 1996 году он был прославлен в лике местночтимых святых Украинской Православной Церкви, а в 2000 году на архиерейском соборе Русской Православной Церкви состоялось его общецерковное прославление.

Научно-просветительские чтения

На полях выставки прошли Xlll научно-просветительские чтения, в которых приняли участие представители Минздрава Узбекистана, преподаватели и студенты Ташкентского стоматологического института, гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Тамбова, Красноярска, Бишкека, Симферополя и других городов. Приветствуя гостей, митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Викентий отметил, что, став православным священником, Войно-Ясенецкий не бросил любимую профессию, благодаря которой спас много людей.

В свою очередь викарий Симферопольской и Крымской епархии, епископ Ялтинский Нестор подчеркнул, что для Войно-Ясенецкого "крайне важно было спасать человеческие жизни, полагаясь всегда на помощь Всевышнего". "Он обладал даром любви, он чужую боль чувствовал, как свою собственную", - сказал Нестор.