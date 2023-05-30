30 мая, 12:17
Военная операция на Украине

Кабмин попросили проработать вопрос лечения бойцов СВО в обычных больницах

Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что в настоящее время военнослужащие вынуждены ожидать длительное время для проведения повторных операций в системе здравоохранения Минобороны

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Вопрос о возможности лечения участников СВО в обычных больницах надо проработать на уровне правительства РФ. Об этом во вторник на заседании думского комитета по безопасности и противодействию коррупции заявил его председатель Василий Пискарев.

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"В настоящее время бойцы вынуждены ожидать достаточно длительное время для проведения повторных операций в системе здравоохранения Минобороны РФ. Это объяснимо, так как они в нынешних условиях оказывают срочную медицинскую помощь", - сказал Пискарев.

"Мы с вице-спикером Госдумы Анной Юрьевной [Кузнецовой] предлагаем нашему правительству, не меняя сути страхования, проработать на подзаконном уровне возможность лечения бойцов в обычных, городских, муниципальных лечебных учреждениях, а Минздрав и Минобороны закроет финансовую часть этого вопроса", - заключил он. 

Теги:
УкраинаРоссияПискарев, Василий ИвановичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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