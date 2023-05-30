В Липецкой области расширили список медработников, получающих выплаты в 1,5 млн рублей

Решение приняли в качестве меры к сокращению кадрового дефицита врачей в регионе

ТАСС, 30 мая. В Липецкой области добавили в список медработников, которые смогут получить единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей за трудоустройство в регионе, акушеров, психиатров, наркологов и психотерапевтов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Расширен перечень наиболее дефицитных специальностей врачей в государственных медицинских организациях Липецкой области. В список добавлены врачи акушеры-гинекологи, психиатры, психиатры-наркологи и психотерапевты", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, врачи этих специальностей могут претендовать на единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей, которая положена впервые трудоустроившимся на территории региона. Список медработников расширили для сокращения кадрового дефицита врачей в регионе.

Ранее в перечень дефицитных специальностей врачей в государственных медорганизациях входили анестезиология-реаниматология,инфекционные болезни,общая врачебная практика (семейная медицина), онкология, офтальмология, педиатрия, терапия и неонатология.

Врачи этих специальностей также могут претендовать на соцвыплаты на приобретение или строительство жилья. Помимо этого, региональные власти предоставляют ежемесячную денежную компенсацию за наем жилых помещений фельдшерам скорой помощи, врачам областных госучреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципальных районов области, и врачам дефицитных специальностей государственных медицинских организаций Липецка и Ельца в размере 10-15 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе, работа по привлечению медицинских кадров - одно из приоритетных направлений национального проекта "Здравоохранение". В связи с этим в 2019 году в Липецкой области стартовала одна из программ поддержки - "Губернаторский миллион" (с 2022 года - "Губернаторские полтора миллиона"). За время действия программы в медицинские организации региона пришли 134 врача узких специальностей. "Уровень районных больниц после модернизации и капремонтов соответствует областным клиникам. Работа по обновлению материально-технической базы и переоснащению их в соответствии с современными стандартами будет проводиться на постоянной основе. Еще одна приоритетная задача - привлечение медицинских кадров. Мы прорабатываем инструменты как трудоустройства специалистов из других регионов, так и подготовки врачей из числа выпускников школ региона на условиях целевого набора", - отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.