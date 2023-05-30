В России за четыре месяца на четверть выросло количество киберпреступлений

В январе-апреле зарегистрировали 205,2 тыс. совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации преступлений

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Количество киберпреступлений в России за четыре месяца 2023 года на четверть увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это следует из характеристики состояния преступности в РФ за январь-апрель 2023 года.

"В январе-апреле 2023 года зарегистрировано 205,2 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 25,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 25,1% в январе-апреле 2022 года до 31,8%", - говорится в материалах.

По данным МВД, практически все такие преступления (98,8%) выявляются органами внутренних дел. "Больше половины таких преступлений (53,4%) относятся к категориям тяжких и особо тяжких, более чем три четверти совершается с использованием сети Интернет, почти половина - средств мобильной связи", - отмечается в данных ведомства. Кроме того, более чем две трети таких преступлений совершается путем кражи или мошенничества.

Всего за четыре месяца 2023 года зарегистрировано 644,8 тыс. преступлений, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 37 регионах страны, снижение - в 48.

Глава МВД России Владимир Колокольцев ранее сообщил, что количество кибепреступлений в России продолжает увеличиваться, хотя темпы его роста резко сократились по сравнению с предыдущими годами. По его словам, очень важна разъяснительная работа, гражданам нужно рассказывать о том, как реагировать на возможные звонки злоумышленников. Особое внимание нужно уделять наиболее уязвимой категории граждан - пенсионерам.