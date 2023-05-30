В ДНР привезли подаренную Путиным икону с образом "Спаса Нерукотворного"

Ее доставили в одно из воинских подразделений республики

ДОНЕЦК, 30 мая. /ТАСС/. Священник Волгоградской епархии иерей Владимир Пономаренко доставил в одно из воинских подразделений в ДНР икону с образом "Спаса Нерукотворного", подаренную президентом России Владимиром Путиным, передает во вторник корреспондент ТАСС.

"Этот образ был передан верховным главнокомандующим президентом России Владимиром Владимировичем Путиным для наших воинских подразделений, чтобы перед этим образом наши воины возносили свои молитвы к Господу. Эта икона принадлежала самому успешному военному министру Российской империи при Александре III Петру Ванновскому", - сказал отец Владимир.

Местом первой остановки иконы стало добровольческое подразделение "Сталинград", для бойцов которого провели молебен и причастие. Как рассказал отец Владимир, образ провезут по воинским частям и подразделениям, дислоцирующимся на территории ДНР, а затем отправят в ЛНР.

Икона "Спас Нерукотворный" представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе - платке, которым вытер свое лицо Христос. Лик "Спас Нерукотворный" изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители - защитника и спасителя.