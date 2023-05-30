Дума приняла в I чтении законопроект о запрете пропаганды оборота и потребления наркотиков

Она может выражаться в публичном распространении информации о способах и методах незаконных разработки, изготовления, производства и использования наркотиков, а также местах их незаконного приобретения

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на введение запрета пропаганды незаконного оборота и потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также культивирования наркосодержащих растений.

Инициатива была внесена в Госдуму правительством в марте в пакете с двумя другими проектами - поправками в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, которые вводят ответственность за пропаганду незаконного оборота и потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Запрет пропаганды таких веществ предлагается прописать в законе "О наркотических средствах и психотропных веществах". Устанавливается, что такая пропаганда может выражаться в публичном распространении информации о способах и методах незаконных разработки, изготовления, производства и использования наркотиков, а также местах их незаконного приобретения.

Помимо этого, пропагандой предлагается считать публичное распространение информации о допустимости или привлекательности употребления наркотиков "путем оправдания или представления указанных действий как общепринятых норм поведения". При этом указывается, что нововведение не коснется произведений науки, литературы или искусства, которые содержат такую информацию и были обнародованы до вступления закона в силу.

Предполагается, что инициативы вступят в силу с 1 января 2024 года. После этого публичное распространение таких произведений, в том числе в СМИ и в интернете, допускается при одновременном сообщении о том, что за незаконный оборот наркотиков грозит уголовная ответственность, а потребление таких средств и веществ вызывает зависимость и угрожает жизни и здоровью человека. Корреспондирующие поправки о запрете пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков также вносятся в закон РФ о СМИ и в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".