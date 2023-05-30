Дума ввела штрафы и наказание до двух лет лишения свободы за пропаганду оборота наркотиков

Штрафы могут составить до 1,5 млн рублей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении ответственности за пропаганду незаконного оборота и потребления наркотиков, психотропных веществ или их аналогов. Максимальное наказание может составить до двух лет лишения свободы.

Законопроекты с поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ были внесены в марте правительством в пакете с инициативой, направленной на введение запрета пропаганды незаконного оборота и потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также культивирования наркосодержащих растений.

Сейчас статья 6.13 КоАП подразумевает ответственность за пропаганду наркотических средств в целом. Законопроект предлагает изменить название статьи и распространить ее действие на пропаганду именно незаконного оборота и потребления наркотиков, психотропных веществ или их аналогов. При этом санкции сохраняются прежними. За такое правонарушение, совершенное в интернете и не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния, гражданам грозит штраф до 30 тыс. рублей, должностным лицам - до 100 тыс. рублей или дисквалификация на срок до двух лет. Штраф для индивидуальных предпринимателей может составить до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц - до 1,5 млн рублей. При этом им грозит и приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Уголовный кодекс РФ предложено дополнить новой статьей 230.3. Она предусматривает, что пропаганда в интернете оборота или потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или культивирования наркотических растений может повлечь штраф до 50 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Наказание будет грозить тем, кто ранее привлекался к административной или уголовной ответственности за аналогичное деяние.