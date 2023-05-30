Путин приехал в центр "Зотов" на Ходынке

Глава государства поговорит с представителями креативной сферы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник посетил центр "Зотов" - памятник архитектуры конструктивизма. Сейчас там находится культурно-образовательный кластер, который создан на базе Московского хлебозавода №5 1931 года постройки.

Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин пообщается с представителями креативных индустрий: с людьми, ведущими "предпринимательскую деятельность в области архитектуры, урбанистики, маркетинга, рекламы, издательского дела, IT - всего, что так или иначе подпадает под определение "креативной экономики".

Центр "Зотов", куда приехал президент, открылся после реконструкции в ноябре 2022 года. Это филантропический проект ВТБ по сохранению и развитию культурного наследия авангарда в искусстве. Он посвящен изучению теории и практики конструктивизма, идеи о создании "нового человека" с помощью среды, а также исследованию того, как направление повлияло на свою эпоху и сегодняшний день.

Кластер унаследовал от бывшего предприятия имя Василия Зотова - хлебореза Филипповской булочной, ставшего министром пищевой промышленности СССР. Он выступал за массовое строительство хлебозаводов, чтобы накормить население Москвы.

Современный центр "Зотов" - многофункциональное пространство, рассчитанное на посетителей разных возрастов. Среди его проектов - выставки, экспозиции, перформансы современных художников, архитекторов, дизайнеров, фотографов и молодых исследователей. Комплекс объединяет два просторных выставочных пространства, два кинозала, детский клуб, общественную зону с книжным отделом, кафе, лекторий и другие площадки.