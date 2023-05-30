КС подтвердил, что муниципалитеты не должны платить за ликвидацию свалок на госземлях

Поводом для проверки конституционности положений стали жалобы администраций Кодинска и Новосибирского района Красноярского края

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев жалобы двух сибирских муниципалитетов, пришел к выводу, что государственные органы не вправе обязывать муниципальные власти платить за ликвидацию свалок и уборку мусора на государственных землях, которые муниципалитетам не принадлежат. Соответствующие нормы законодательства признаны противоречащими Конституции, парламенту необходимо внести изменения в регулирование оборота ТКО, следует из постановления КС РФ.

"Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции и с учетом правовых позиций КС РФ, выраженных в настоящем постановлении, - внести изменения в действующее правовое регулирование, в том числе определить принадлежность, распределение и источники финансового обеспечения полномочий по ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов", - говорится в постановлении.

Свалки в Сибири

Поводом для проверки конституционности положений сразу шести законодательных актов, регулирующих порядок сбора твердых коммунальных отходов, обязанности и ответственность различных участников этого процесса, стали жалобы двух сибирских муниципалитетов - администрации Кодинска в Красноярском крае и администрации Новосибирского района одноименной области.

В Красноярском крае региональный оператор ТКО расчистил нелегальную свалку, которая находилась на земле в государственной собственности, но в границах Кодинска. Ликвидировав свалку, регоператор потребовал с администрации Кодинска 324 тыс. рублей. Муниципалитет не согласился с этим требованием и обратился в суд, однако все судебные инстанции, ссылаясь на законодательство, поддержали регионального оператора, так как, хоть земля и не находится в собственности муниципалитета, он уполномочен распоряжаться ей как государственной собственностью.

Аналогичным образом администрация Новосибирского района получила от местной прокуратуры предписание с требованием ликвидировать свалку на государственной сельхозземле, находящейся в границах района. Судебные инстанции поддержали требования прокуратуры, ссылаясь на нормы законодательства.

Оба муниципалитета, исчерпав другие возможности защитить права своих налогоплательщиков, обратились с жалобой в КС РФ. По их мнению, обязывать муниципалитеты тратить собранные с жителей налоги на ликвидацию свалок, которые возникли на государственной земле не по вине муниципальных властей, несправедливо по отношению к гражданам. Земли не находятся в собственности муниципалитетов, а государство и регионы не выделяют им средств на ликвидацию этих свалок.

Решение КС РФ

Конституционный суд в своем решении поддержал позицию муниципалитетов в части обжалования норм ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ФЗ "Об охране окружающей среды", ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ФЗ "Об отходах производства и потребления" и "Правил обращения с твердыми коммунальными отходами".

По мнению КС, несмотря на то, что система обращения с отходами в России построена на взаимодействии федеральных, региональных и муниципальных властей, в законодательстве присутствуют пробелы в части четкого разграничения полномочий и финансовой ответственности. С одной стороны, муниципалитеты имеют мало полномочий в части проверок, с другой - как правило именно их обязывают нести ответственность за ликвидацию свалок на землях, которые даже муниципалитетам не принадлежат.

Привлекать муниципалитеты, которые не виноваты в возникновении свалок и не имеют полномочий для предотвращения их появления, к ликвидации свалок на государственных землях, на землях с неразграниченным статусом и землях, чей собственник не ясен, несправедливо, по крайней мере без выделения соответствующего финансирования муниципалитетам, следует из заключения КС.

Законодатель должен определить распределение и источники финансирования полномочий по расчистке нелегальных свалок ТКО. До этого на местные власти может быть возложена такая обязанность, но при условии определения судом объема необходимого финансирования из федерального или регионального бюджета. Если же муниципалитеты после провозглашения данного постановления КС исполнят такие судебные решения и расчистят свалки полностью за свой счет, то они имеют право на возмещение расходов за счет бюджета РФ или субъекта федерации.

Исходя из положений этого постановления, судебные дела с участием администрации Кодинска и администрации Новосибирского района подлежат пересмотру.