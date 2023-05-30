Дума приняла закон о праве педагогов оказывать первую помощь учащимся

Глава профильного комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что речь идет именно о праве, а не обязанности педагогов оказывать первую помощь

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который позволяет педагогам оказывать первую помощь учащимся при наличии необходимой подготовки и навыков.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов в 2018 году. Поправками дополняются законы "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" и "Об образовании в РФ". Согласно нововведениям, организации, осуществляющие образовательную деятельность, будут обеспечивать оказание первой помощи обучающимся. При этом первую помощь вправе будут оказывать педагогические работники при наличии соответствующих подготовки или навыков. Как подчеркнул глава профильного комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, речь идет именно о праве, а не обязанности педагогов оказывать первую помощь.

Действующие нормы не предоставляют педагогам такого права, уточняя лишь, что образовательные организации должны обеспечивать охрану здоровья обучающихся.

Кроме того, документ устанавливает, что допуск учащихся к занятиям физической культурой будет производиться только при наличии медицинского заключения. "Это связано с тем, что большинство несчастных случаев в школах связано именно с занятиями физкультурой", - отметил Хубезов.