Авиарейс Red Wings из Екатеринбурга в Анталью задержали более чем на 30 часов

В пресс-службе перевозчика не уточнили причину задержки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Авиарейс компании Red Wings из Екатеринбурга в Анталью (Турция) задержан в аэропорту вылета более чем на 30 часов. По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет должен был вылететь во вторник в 1:10 (понедельник 23:50 мск), сейчас выполнение рейса планируется в среду в 8:10 (6:10 мск), сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Рейс WZ3061 Екатеринбург - Анталья - чартерный рейс. Авиакомпания Red Wings проинформировала туроператора о задержке рейса. Пассажиры, которые обратились в авиакомпанию (93 человека), размещены в гостинице "Лайнер". <...> Планируется выполнение рейса Екатеринбург - Анталья 31 мая в 8:10 по местному времени", - сказали в пресс-службе.

В компании не уточнили причину задержки.

Свердловская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по сообщениям о задержке рейса. По их итогам дадут оценку соблюдению авиакомпанией законодательства о защите прав потребителей, отметили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.