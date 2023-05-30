Китайский вирусолог заявил, что версию лабораторного происхождения COVID нельзя исключать

Специалисты провели подробное расследование, чтобы проверить вызывающую много споров версию, однако центр, который он возглавлял, не участвовал в работе, а он сам не видел заключения экспертов, отметил бывший глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний профессор Гао Фу

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Научный подход не позволяет полностью исключить версию о лабораторном происхождении вируса, вызвавшего пандемию COVID-19. Об этом в эфире радиостанции Би-би-си заявил во вторник бывший глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний профессор Гао Фу.

"В науке необходимо рассматривать все варианты. Все возможно, ничего нельзя исключать", - заявил вирусолог, подчеркнув, что "не видел ничего", что подтверждало бы теорию о том, что пандемия началась в результате утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане.

По словам Гао Фу, китайские специалисты провели подробное расследование, чтобы проверить вызывающую много споров версию, однако центр, который он возглавлял, не участвовал в этой работе, а он сам не видел заключения экспертов.

"Как я понимаю, вывод состоял в том, что в лаборатории соблюдались все протоколы. Никаких нарушений не нашли", - сказал он.

В посольстве КНР в Лондон Би-би-си заявили, что гипотеза об утечке вируса из уханьской лаборатории "создана антикитайскими силами, политически мотивирована и не имеет под собой никакой научной основы".

Дискуссии вокруг происхождения ковида

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей заявил 1 марта в интервью телеканалу Fox News, что его ведомство считает утечку из лаборатории в китайском Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила 6 марта на брифинге в Пекине, что Китай поддерживает объективное международное расследование причин возникновения COVID-19 и выступает против политических манипуляций вокруг данного вопроса. По ее словам, КНР предоставила больше информации и научных сведений для расследования, чем любая другая страна, в то время как США не предоставили экспертам какой- либо значимой информации по этому вопросу.

В совместном отчете ВОЗ и Китая, опубликованном в марте 2021 года по итогам международной миссии в Ухане, отмечалось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей. Однако специалисты не пришли к окончательному выводу о том, как именно вирус попал на уханьский рынок морепродуктов "Хуанань". Высказывались и предположения о его лабораторном происхождении.