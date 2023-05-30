Фонд "Защитники Отечества" указал на проблему установления инвалидности ветеранам СВО

Одной из важнейших задач председатель фонда Анна Цивилева назвала необходимость наладить оперативный процесс получения этого статуса

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" получает жалобы на несвоевременное установление статуса инвалида боевых действий участникам СВО, сообщила во вторник председатель фонда Анна Цивилева.

"Мы уже получаем обращения от ветеранов, членов семей и понимаем, какие болевые точки есть. Одна из важнейших задач сегодня - это необходимость наладить оперативный процесс получения статуса инвалида боевых действий участникам СВО, получивших ранения, приведшим к инвалидности. <...>. По результатам анализа обращений и сообщений, которые поступили в фонд, мы видим, что не все участники боевых действий, получившие ранения, своевременно признаются инвалидами боевых действий", - сказала она на рабочем совещание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции по теме создания оптимальных условий для расширения направлений реабилитации участников СВО.

По словам Цивилевой, для получения этого статуса ветеранам необходимо получить справку об инвалидности в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) с указанием причины инвалидности - военной травмы. Такую запись бюро может сделать только на основании заключения военно-медицинской комиссии, которая, как правило, осуществляет свою деятельность при военных госпиталях.

"Если же ветеран после прохождения лечения в военном госпитале попадает на лечение в гражданскую медицинскую организацию, получение такого заключения существенно осложняется. В результате ветераны, получившие ранения, ждут получение статуса достаточно длительное время, и с начала СВО не могут получить этот статус. На этот период они лишены возможности получения всех мер и социальной и медицинской поддержки", - пояснила председатель фонда.

Глава департамента по делам инвалидов Минтруда России Дмитрий Лигомина в свою очередь отметил, что Минтруд плотно взаимодействует с Минобороны на этапе освидетельствования участников СВО в госпиталях. "Отдельный мониторинг идет по соблюдению всех установленных сроков, связанных с оперативным освидетельствованием и установлением инвалидности. Что касается лиц с ампутацией, у нас установлен минимальный срок проведения всех процедур - три дня, по нашему мониторингу эти сроки соблюдаются. По остальным случаям, которые требуют дополнительного подбора, либо выездных мероприятий по разработке программ реабилитации, мы стараемся выдерживать семидневный срок, чтобы максимально оперативно могли осуществляться меры поддержки, связанные с выплатами и программой реабилитации", - сказал он.

И. о. руководителя Федерального бюро медико-социальной экспертизы Оксана Струкова добавила, что если военно-врачебная комиссия не успевает сформировать заключение, которое ляжет в основу причины инвалидности, то для сохранения льгот бюро устанавливает инвалидность и ее причину. Затем бюро МСЭ может обратиться за содействием в военно-врачебную комиссию.