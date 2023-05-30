В Ростове-на-Дону из-за ливня ограничили движение транспорта на одной из автомагистралей

В городе ранее объявили штормовое предупреждение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону ограничили движение на участке одной из основных автомагистралей города из-за сильного ливня. Об этом журналистам сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

"В связи с повышением уровня воды в результате обильного выпадения ливневых осадков с 16:00 мск ограничено движение транспортных средств по ул. Малиновского в границах пересечения с пр. Стачки и ул. 339-й Стрелковой Дивизии", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что объехать участок можно по маршруту: ул. Малиновского - пр. Стачки - ул. Зорге - ул. 339-й Стрелковой Дивизии - ул. Малиновского.

Ранее в ГУ МЧС по Ростовской области объявили в регионе на вторник штормовое предупреждение из-за сильного дождя и ветра с порывами до 23 м/с.