30 мая, 14:08

В Ставрополье из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

В регионе прогнозируют ливни, град и сильный ветер

СТАВРОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. В Ставрополье ввели режим повышенной готовности в регионе после штормового предупреждения о ливнях с градом и об усилении ветра. Соответствующее распоряжение губернатора Владимира Владимирова опубликовано во вторник на краевом портале правовой информации.

"В связи с угрозой возникновения на территории Ставропольского края опасного метеорологического явления - сильного дождя в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с и в целях защиты населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций ввести с 30 мая 2023 года до особого распоряжения режим повышенной готовности", - говорится в документе.

Ранее в пресс-службе краевого ГУ МЧС журналистам сообщили об объявлении на Ставрополье штормового предупреждения. По данным Ставропольского Гидрометцентра, во второй половине дня и до конца суток 31 мая и в течение суток 1 июня в регионе местами ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-23 м/с.

Штормовое предупреждение стало третьим в регионе за последнее время. Неделю назад ливни привели к подтоплению более 70 частных и многоквартирных домов в нескольких территориях Ставрополья. Сообщений о пострадавших не поступало. По данным краевого Минсельхоза, град и ливни привели также к повреждению посевов на полях Ставрополья. Сейчас проводится оценка возможного ущерба. 

Теги:
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский край
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