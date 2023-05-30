Липецкие волонтеры за год совершили более 200 поездок в зону проведения СВО

По словам губернатора региона Игоря Артамонова, добровольцы помогают собирать и сортировать посылки для солдат, грузить помощь, изготавливают окопные свечи, плетут маскировочные сети, а также помогают родственникам мобилизованных в бытовых вопросах

ЛИПЕЦК, 30 мая. /ТАСС/. Более 200 поездок в зону проведения специальной военной операции совершили волонтеры из Липецкой области за год. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор региона Игорь Артамонов, комментируя вручение лучшим волонтерам и добровольцам корпуса #МыВместе благодарственных писем от областного правительства.

"За чуть более чем год наши волонтеры совершили свыше 200 поездок в зону проведения специальной военной операции, где помогали местным жителям и военнослужащим, они доставили туда свыше 90 тонн помощи", - сказал Артамонов. Он подчеркнул, что в области живет "много активных, неравнодушных людей, которые хотят изменить мир, сделать его лучше для всех". "И делают это бескорыстно, волонтерские акции и проекты поднимают и других людей на добрые дела", - отметил Артамонов.

Он напомнил, что штаб #МыВместе действует в регионе с 2020 года - тогда волонтеры помогали одиноким и пожилым людям, а также людям с хроническими заболеваниями, вынужденным находиться на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. С февраля 2022 года волонтеры оказывали помощь временным переселенцам из ДНР, ЛНР и территорий Украины.

"С 6 июня прошлого года региональный исполком Общероссийского народного фронта реализует в области проект по поддержке бойцов и мирных жителей - "Все для Победы", - продолжил Артамонов. По его словам, волонтеры также помогают собирать и сортировать посылки для солдат, грузить помощь, изготавливают окопные свечи, плетут маскировочные сети и помогают родственникам мобилизованных в бытовых вопросах.