30 мая, 14:53

Суд не принял во внимание документы о состоянии здоровья митрополита УПЦ Павла

Адвокат Никита Чекман считает уголовное дело и рассмотрение его судом политически мотивированным и направленным на устранение Павла от выполнения функций наместника Киево-Печерской лавры

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Соломенский районный суд Киева не принял во внимание документы о состоянии здоровья наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла, подтверждающие необходимость постоянных медицинских обследований. Об этом во вторник сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах церкви.

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"Суд не принял во внимание медицинские документы, в которых прямо указано, что митрополит Павел нуждается в постоянных медицинских обследованиях в связи с рядом достаточно серьезных хронических заболеваний", - написал он в Telegram-канале.

Чекман считает уголовное дело и рассмотрение его судом политически мотивированным и направленным на устранение Павла от выполнения функций наместника Киево-Печерской лавры.

29 мая Соломенский районный суд Киева продлил Павлу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца. Адвокат сообщил, что полный текст решения суда будет оглашен 2 июня в 10:00 мск.

В конце марта власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд. 1 апреля Служба безопасности Украины предъявила митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. В помещении на территории Киево-Печерской лавры, где он проживал, провели обыск. Уже вечером 1 апреля суд избрал наместнику лавры меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.

Павла обязали отбывать арест с электронным браслетом вдали от монастыря - по месту жительства в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области (на расстоянии 42 км от лавры). Митрополит просил судью оставить его в монастыре или позволить ездить на богослужения в Киево-Печерскую лавру, но суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты о посещении Павлом богослужений. 

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