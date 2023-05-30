Поезд Луганск - Москва планируют запустить в марте 2024 года, если позволит обстановка

Поезд должен ходить по маршруту Луганск - Валуйки в сторону Белгорода

ЛУГАНСК, 30 мая. /ТАСС/. Железнодорожное сообщение ЛНР с Москвой могут возобновить спустя 10 лет в марте 2024 года, если этому будет способствовать обстановка на линии боевого соприкосновения. Об этом ТАСС во вторник сообщил и. о. директора государственного унитарного предприятия ЛНР "Луганская железная дорога" (ЛЖД) Николай Бабойдо.

"Планировалось сообщение с Москвой. Поезд должен ходить по маршруту Луганск - Валуйки в сторону Белгорода, но линия фронта сдвинулась и находится в непосредственной близости. <…> На совещании была озвучена дата запуска поезда - 1 марта следующего года, если линия фронта сдвинется и не будет опасности. В поезде будут ехать наши люди, и пока мы все еще не можем обеспечить им безопасность", - сказал он.

Бабойдо отметил, что на данный момент один из поездов, следующий к административной границе республики с Белгородской областью, ежедневно курсирует по маршруту Луганск - Лантратовка, но непосредственно до границы остается еще 10 км. "Естественно, там, где нет боевых действий, сообщение налажено: осуществляются и грузовые перевозки, и пассажирские. Производится пригородное пассажирское движение", - подчеркнул он.

Железнодорожное сообщение между Луганском и Москвой было прервано в 2014 году.