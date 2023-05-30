В Подмосковье началась химическая обработка дорог от борщевика

Планируется обработать более 2 тыс. га территорий

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области приступили к химической обработке полос отвода региональных дорог от борщевика Сосновского, всего планируется обработать более 2 тыс. га территорий. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"На сегодняшний день химикатами обработано уже больше 70 га. Всего планируется обработать чуть больше 2 тыс. га, наибольший объем выполнят в Наро-Фоминске, Рузе и Можайске, где обработают около 540 га. Работы контролируются с помощью автоматизированной системы контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры - СКПДИ. В полном объеме химическую обработку от борщевика в регионе запланировано завершить 10 июня", - привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

В министерстве рассказали, что химическая обработка гербицидами позволяет остановить рост нежелательной растительности и прекратить дальнейшее распространение. Для достижения максимального результата работы проводятся перед началом цветения. После завершения обработки дорожные службы приступят к механическому окосу.