Путин пообещал, что руководство страны будет дарить продукцию народных промыслов

Президент также поддержал предложение создать в селе Палех высшее образовательное учреждение

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал поручить Управлению делами главы государства использовать продукцию народно-художественных промыслов для подарков, которые делает руководство страны.

Во вторник Путин побывал в культурно-образовательном кластере в центре "Зотов" на Ходынке, и, в частности, познакомился с продукцией мануфактуры "Часы Палех". Ее основатель Анна Нестерова попросила президента "использовать продукцию народно-художественных промыслов для сувениров". "Для подарков. Точно", - поддержал глава государства. "Управлению делами точно дам команду", - пообещал он.

Путин поддержал еще одно предложение Нестеровой, которая считает важным закрепить в законодательстве право использования в торговых марках географических наименований, если эти продукты произведены местными народно-художественными промыслами. "Я понимаю, о чем вы говорите - подделок можно сколько угодно изобрести. Согласен", - ответил президент.

Путин также поддержал предложение Нестеровой создать в селе Палех высшее образовательное учреждение. По ее словам, пока есть только среднее учебное заведение, в котором обучается более 70 человек, но необходимо готовить больше высококвалифицированных молодых профессионалов. Глава государства предупредил, что для высшего учебного заведения потребуется больше мастеров-преподавателей.