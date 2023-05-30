В Госдуме предложили запретить передачу религиозного имущества третьим лицам

Документ обеспечит защиту земельных интересов религиозных организаций

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Депутаты от разных фракций подготовили "религиозный" пакет законопроектов, которые поддержат Русскую православную церковь и другие традиционные конфессии в вопросе обеспечения и защиты их имущественных и земельных прав. Об этом ТАСС во вторник сообщил инициатор пакета законопроектов, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, первый законопроект из пакета уже внесен в Госдуму - документ напрямую запрещает приватизацию имущества религиозного назначения, к которому относятся не только храмы, но и ценные предметы, предназначенные для богослужения, например, иконы. "Наш законопроект позволит остановить до сих пор продолжающийся процесс незаконного захвата и квазизаконной передачи таких объектов частным собственникам и пресечь использование их не по религиозному назначению, например, для открытия в храмовых комплексах магазинов, питейных заведений или развлекательных центров. Эта практика оскорбляет чувства верующих. Необходима гарантия сохранения за церковью целевого использования данных объектов", - отметил Сергей Гаврилов.

Парламентарий отметил, что второй законопроект может быть оформлен как поправки ко второму чтению, он обеспечит защиту земельных интересов религиозных организаций, а именно - полноценное функционирование храмов, расположенных на территориях национальных парков и заповедников, где невозможно оформление частной собственности на земельный участок. "Мы предлагаем в таких случаях безвозмездно передать в пользование церкви земельный участок, на котором расположен храм, сроком на 49 лет с возможностью пролонгации. Это решение позволит обеспечить нормальное служение верующих, при этом оптимизировать объем налогообложения. Храмовые комплексы смогут полностью удовлетворить интересы верующих, при необходимости функционировать в качестве социальных центров помощи сиротам, многодетным семьям, ветеранам СВО. Нашу инициативу поддержали заместители председателя Госдумы Владислав Даванков, Анна Кузнецова, Петр Толстой и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий", - отметил Сергей Гаврилов.