Путин назвал анимацию "фундаментом воспитания"

Глава государства заявил о важности производства детских игрушек, основанных на образах российских мультипликационных героев

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин убежден, что анимация является фундаментом воспитания детей, поэтому важно производить детские игрушки, основанные на образах российских мультипликационных героев.

Этот аспект глава государства обсудил с председателем совета директоров киностудии "Союзмультфильм", председателем правления Ассоциации анимационного кино Юлианой Слащёвой во вторник во время посещения центра "Зотов" в Москве. "Являетесь [приоритетной отраслью], конечно! Анимация - это фундамент образования и воспитания. Нет, а как? Ну так и есть!" - сказал президент, когда Слащёва сообщила, что производство анимационных фильмов не входит в число приоритетных отраслей.

Она обратила внимание российского лидера на проблему производства детских товаров, которая возникла вместе с уходом иностранного контента для детей. По словам Слащёвой, вместе с самими детскими фильмами и мультфильмами западных киностудий ушли и лицензии на детские игрушки и товары. Доля же российских игрушек составляет всего 10%, а это вселяет опасения, что полки детских товаров опустеют.

"Не будет лицензии - образов не будет. Нужны образы российские, чтобы их начали производить. Мы предлагаем Министерству промышленности и торговли поддержать [производителей детских товаров и игрушек] хотя бы небольшими субсидиями в случае, если они берут наши образы российские", - рассказала Слащёва. "Надо с [вице-премьером, министром промышленности и торговли Денисом] Мантуровым встретиться. Там Минфин надо подвинуть. Я согласен, это очень важно. Это индустрия огромная просто и очень важная", - посоветовал в ответ Путин, отметив, что игрушки тоже имеют воспитательный аспект. "Я это и имел в виду, когда говорил о воспитании. Если это на нашей исторической, художественной базе делается, на базе нашей культуры, это очень важно. Будем делать", - заверил он.

При этом президент РФ заметил, что множество российских анимационных героев хорошо известны зрителям далеко за пределами России. "Некоторые [мультфильмы] стали известны не только у нас, но в других странах: "Фиксики", фунтики, - перечислил он. - "Машу и Медведя", по-моему, во всем мире смотрят". Слащёва согласилась, что "это чистая правда". По ее словам, широко известны такие мультсериалы как "Фиксики", "Маша и Медведь", "Смешарики". "Оранжевая корова" - это наш союзмультфильмовский проект, который продан в 40 стран", - добавила она.