Путин считает, что на Дальнем Востоке должен хорошо прижиться киберспорт

По словам президента, "там есть определенная пустая ниша для занятий спортом"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Жителей Дальнего Востока могут заинтересовать соревнования на базе компьютерных игр с учетом того, что возможностей для занятий классическим спортом хватает пока не везде, отметил во вторник президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки "Развитие креативной экономики в России".

В беседе с ним представительница одной из компаний предложила проводить ежегодный киберспортивный турнир, а также заверила, что они готовы развивать киберспорт буквально "от Дальнего Востока до Калининграда".

"С Дальнего Востока можно и начать. Там есть определенная пустая ниша для занятий спортом вообще. Сейчас не будем о грустном. Но там не хватает возможностей для занятий спортом, а это (киберспорт - прим. ТАСС) там, мне кажется, "влет" пойдет", - поддержал глава государства.