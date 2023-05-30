Представитель РФ заявил, что миротворческая операция в Приднестровье не имеет альтернативы

Александр Андреев высказался против попыток разрушить эффективно действующий уже 30 лет миротворческий механизм

КИШИНЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Россия продолжит вносить вклад в проведение миротворческой операции в непризнанном Приднестровье, так как она обеспечивает возможность переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил во вторник сопредседатель от РФ в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), которая руководит миротворческой операцией на Днестре Александр Андреев.

"Россия продолжит исполнять роль гаранта и посредника, вносить вклад в проведение миротворческой операции, которая обеспечивает возможность политического переговорного процесса", - сказал Андреев в выступлении на VII международной научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги - 2023. Цели и ценности". Он высказался против попыток разрушить эффективно действующий уже 30 лет миротворческий механизм.

"Миротворческая конструкция работает эффективно более 30 лет, позволяет достигать целей, ради которых она задумывалась - прекращение конфликта, недопущение его возобновления, создание условий для переговорного процесса по поиску решений урегулирования", - пояснил российский дипломат.

Миротворцы

Вооруженный конфликт между Молдавией и Приднестровьем удалось остановить после того, как в Москве 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии Борисом Ельциным и Мирчей Снегуром в присутствии лидера Приднестровья Игоря Смирнова было подписано Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта. В соответствии с ним разделительную зону безопасности на Днестре вошли российские миротворцы. В настоящее время они поддерживают мир вместе с голубыми касками Молдавии, Приднестровья. С тех пор здесь не зарегистрировано ни одной вспышки насилия, что дало возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры о мирном урегулировании конфликта при участии гарантов - России и Украины, а также посредника в лице ОБСЕ и наблюдателей от США и ЕС.

В регионе также находится оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов в Колбасне, где находится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свезенных туда после вывода советских войск из европейских стран. Начавшаяся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы властями Приднестровья в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.

Коме того, ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории. Власти Приднестровья отмечают безальтернативный характер миротворческой миссии под эгидой РФ, которую считают гарантией безопасности, и категорически против предложений Кишинева о ее выводе или трансформации в гражданскую миссию.