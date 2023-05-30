В Думу внесли законопроект о запрете операций по смене пола

В частности, законопроект вводит запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Депутаты всех пяти фракций Госдумы внесли на рассмотрение палаты законопроект, запрещающий проводить медицинские вмешательства, направленные на смену пола, а органам записи актов гражданского состояния (ЗАГС) - вносить изменения в документы на основании медсправок о смене пола. Текст документа разместил в Telegram-канале во вторник вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Согласно документу, закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" дополняется положением, согласно которому "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения". Перечень таких учреждений и порядок принятия решений утвердит правительство РФ, следует из документа.

Законопроект также вводит запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями. Поправки вносятся в закон "Об актах гражданского состояния". Сегодня нормы закона позволяют органам ЗАГС составлять заключения о внесении изменений в документы гражданина, представившего медицинскую справку о смене пола. Законопроект предлагает признать эту норму утратившей силу.

По словам Толстого, авторами законопроекта стали почти 400 парламентариев, в разработку документа "большой вклад внесла межфракционная группа по защите христианских ценностей", а также председатель Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Ирина Яровая.

"Зачем это делается? Мы сохраняем для потомков Россию - с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии", - резюмировал Толстой.