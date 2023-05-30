МИД РФ: выставка работ зарубежных дипломатов доказывает, что у искусства нет границ

Выставка организована МИД России совместно с послом Азербайджана Поладом Бюльбюль оглы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Открытие выставки "Краски мира", собравшей творческие работы представителей иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Москве, прошло во вторник в Московском музее современного искусства. Выставка организована МИД России совместно с послом Азербайджана Поладом Бюльбюль оглы.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко подчеркнул, что выставка напоминает о том, что у искусства нет границ. "От имени Министерства иностранных дел РФ, лично от министра [иностранных дел России Сергея] Лаврова, который сейчас совершает визит в далекой Африке, я приветствую вас на выставке творческих работ сотрудников дипмиссий, которая получила весьма поэтическое название "Краски мира", - сказал замминистра. - Выставка "Краски мира" напоминает о том, что у искусства и культуры нет и не должно быть границ. И цель нашего мероприятия - способствовать объединению людей и культивировать ту самую взаимную симпатию и дружбу, добрую и вечную, ради нашего общего светлого будущего на этой Земле".

Замминистра отметил, что дипломатия и искусство неразрывно связаны друг с другом. "Они являются важными составляющими международного общения, играют большую роль в достижении взаимопонимания и взаимного доверия между представителями разных стран, - добавил он. - Наше сегодняшнее мероприятие - это наглядное тому свидетельство".

Руденко обратил внимание на то, что в новой Концепции внешней политики РФ "большое внимание уделяется развитию многополярного мира, в том числе через взаимное обогащение мировых культур". "Наша сегодняшняя выставка - это подтверждение повышенного спроса на такое многообразие, а значит, мы все делаем правильно", - подчеркнул он.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Москве, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, вице-президент Российской академии художеств, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, а также послы иностранных государств.

О выставке

На выставке представлены около 40 работ сотрудников посольств Аргентины, Бразилии, Вьетнама, Израиля, Индии, Иордании, Йемена, Катара, Кипра, Китая, КНДР, Ливана, Уганды, Черногории и Южной Осетии.

Как отмечается в сообщении на сайте департамента государственного протокола МИД России, для экспозиции было отобрано порядка 150 художественных произведений различных жанров: живопись, графика, арт-объекты, образцы старинной каллиграфии и национальных ремесел из дипмиссий, охватывающих почти все регионы земного шара - Африку, Ближний Восток, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию, Европу. В департаменте отметили, что данный проект реализуется в контексте "идеи о непреходящей ценности взаимодействия представителей разных стран, народов, культур и традиций".