Около 150 тыс. жителей Херсонской области получили российские паспорта

Врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что каждый день от 800 до 1 тыс. и больше паспортов получают жители региона

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Порядка 150 тыс. жителей Херсонской области уже получили российские паспорта. Об этом сообщил во вторник в эфире телеканала "Россия-24" врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Около 150 тыс. жителей получили паспорта. Каждый день от 800 до 1 тыс. и больше паспортов люди получают", - сказал он.

В конце марта Сальдо сообщал, что в регионе оформлено и выдано свыше 90 тыс. российских паспортов.

МВД России планирует завершить процесс выдачи паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей до 1 сентября.