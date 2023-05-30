Под Ярославлем две базы отдыха примут детей из приграничных сел Белгородской области

Их разместят в пансионате "Сосновый бор" и санатории "Ясные зори"

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Ярославская область примет на летний отдых детей из приграничных районов Белгородской области. Об этом сообщил ТАСС во вторник губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Гладков [губернатор Белгородской области] обратился ко мне с просьбой посодействовать в организации на территории нашего региона летнего отдыха детей из приграничных районов Белгородской области. Я поставил задачу социальному блоку правительства обеспечить детям места. Будем размещать ребят в пансионате "Сосновый бор" и в санатории "Ясные зори". Работа еще ведется, точное количество детей, которых мы сможем принять, уточняется", - сказал Евраев.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что Воронежская область примет на летний отдых 300 детей из Шебекинского городского округа. Также власти Белгородской области ведут переговоры с Республикой Крым, Ставропольским краем и Калужской областью об организации отдыха детей из приграничных сел.

Вооруженные силы Украины обстреливают приграничные районы Белгородской области. 29 мая в Шебекинском округе зафиксировали 155 прилетов, 48 из них пришлись на Шебекино. Часть жителей отселили и разместили в пунктах временного размещения.