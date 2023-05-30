В Сухуме прошел митинг оппозиции

Его участники требовали отставки правительства Абхазии

СУХУМ, 30 мая. /ТАСС/. Митинг протеста с требованием отставки правительства, проходивший во вторник в Сухуме, завершился. Об этом объявил один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба, передает корреспондент ТАСС.

"Президент отказался отправлять правительство в отставку. Значит то, что делает кабмин - это политика главы государства. Мы заявляли, что проведем мирную акцию протеста, и мы ее провели, за что я всем вам благодарен. Сегодняшняя акция протеста объявляется закрытой. Но с сегодняшнего дня, учитывая, что глава государства слился с правительством, мы объявляем о начале серий акций протеста, и в рамках закона будем добиваться того, чтобы эта антинародная власть ушла", - сказал Ардзинба.

Оппозиционер также отметил, что "если же президент внесет в парламент антинародные законы", акции протеста будут проходить у стен парламента.

Ранее три человека из числа оппозиционеров были делегированы к президенту Абхазии Аслану Бжания, чтобы передать ему резолюцию митинга с требованием в том числе отставки правительства. По завершении встречи с ним председатель ветеранской организации "Аруаа" (Воины) Темур Гулиа сообщил, что президенту вручили резолюцию с требованиями и передали просьбу собравшихся выйти к ним. " Бжания сказал, что не может выйти воизбежание эксцессов", - сказал Гулиа.

Как сообщил другой участник переговоров Саид Бутба, президент не намерен обсуждать вопрос отставки правительства. "Что касается отзыва из парламента соглашения по госдаче "Пицунда", в котором есть недопустимые нарушения, в том числе и по географическим координатам, то Бжания заявил, что это соглашение будет рассматривать парламент. То же самое он сказал и о законе об апартаментах и апарт-отелях. Президент призвал не делать поспешных выводов", - добавил Бутба. По его словам, Бжания выразил готовность обсуждать все другие вопросы, касающиеся Абхазии.