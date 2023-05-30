В ВОЗ заверили, что договор по предотвращению пандемий не лишит страны полномочий

По словам главы организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, переговоры по разработке этого соглашения предоставляют странам "беспрецедентную возможность извлечь уроки из ошибок, допущенных при пандемии COVID-19, и обеспечить, чтобы они не повторились"

ЖЕНЕВА, 30 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал дезинформацией предположения о том, что разрабатываемый сейчас договор по предотвращению пандемий приведет к уступке государствами ВОЗ прав в принятии решений в этой сфере. Об этом он заявил во вторник, выступая в Женеве на заключительном заседании 76-й Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Мы должны усердно противодействовать дезинформации в отношении договора по предотвращению пандемий, которая распространяется во многих государствах-членах", - сказал гендиректор. "Мы не можем скупиться на слова: сама идея о том, что это соглашение приведет к уступке [странами] полномочий ВОЗ - это просто фейк", - отметил Гебрейесус, подчеркнув, что данный договор разрабатывается "для государств-членов", и он будет осуществляться "в соответствии с их собственными законами".

По словам главы ВОЗ, переговоры по разработке этого соглашения предоставляют странам "беспрецедентную возможность извлечь уроки из ошибок, допущенных при пандемии COVID-19, и обеспечить, чтобы они не повторились". Гендиректор призвал в связи с этим выработать "сильный договор", напомнив, что документ должен быть одобрен, согласно ранее принятому членами ВОЗ решению, уже через 12 месяцев. "Мы - поколение, пережившее пандемию COVID-19, поэтому мы должны быть поколением, которое усваивает преподанные ею уроки и вносит изменения, чтобы обеспечить безопасность будущих поколений", - констатировал Гебрейесус.

Работа над договором по предотвращению пандемий ведется по решению специальной сессии ВОЗ, состоявшейся в декабре 2021 года. На этом форуме было принято решение об учреждении Межправительственного переговорного органа для подготовки и согласования соответствующего международного документа. Проект договора должен быть представлен на рассмотрение 77-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2024 году.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. По информации за 24 мая 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировано 766 895 075 случаев заражения коронавирусом, умерли 6 935 889 человек. Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.