30 мая, 18:04
Военная операция на Украине

Финская газета удалила материалы фрилансера с Украины из-за неточных фото о конфликте

По данным Iltalehti, несколько фотографий украинского внештатника были сделаны не в тех местах и не в то время, как он указывал

СТОКГОЛЬМ, 30 мая. /ТАСС/. Финская газета Iltalehti прекратила сотрудничество с украинским фрилансером и удалила 33 материала его авторства о ходе конфликта на Украине из-за неточностей с описанием фотоснимков.

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Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте издания.

В издании отметили, что несколько фотографий украинского внештатника были сделаны не в тех местах и не в то время, как он указывал. Это стало причиной для сомнений в его честности и прекращения сотрудничества. В самих материалах украинца не нашли неточностей, но их удалили с сайта издания из-за невозможности самостоятельно проверить достоверность историй. 

Теги:
УкраинаФинляндияВоенная операция на Украине
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