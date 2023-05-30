У бывшей первой леди США Розалин Картер диагностировали деменцию

Ей 95 лет

ТАСС, 30 мая. Деменция диагностирована у 95-летней Розалин Картер, жены экс-президента США (1977-1981) Джимми Картера. Об этом во вторник сообщила неправительственная организация "Центр Картера".

"Семья Картеров сообщила, что у бывшей первой леди Розалин Картер деменция. Она продолжает счастливо жить дома с мужем, наслаждаясь весной в [городе] Плейнс (штат Джорджия - прим. ТАСС), ее навещают близкие", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

В феврале "Центр Картера" сообщил, что Джимми Картер, 39-й президент США, принял решение получать хосписную помощь (помощь, предоставляемая человеку с серьезным заболеванием, когда ему осталось жить не больше шести месяцев) на дому и провести оставшиеся дни со своей семьей вместо продолжения лечения. В 2015 году у него была диагностирована меланома - злокачественная опухоль, распространившаяся на печень и мозг.

Как отмечает телекомпания ABC, семья Картеров - самая долгоживущая президентская пара в истории, они поженились в 1946 году.