В РПЦ поддержали инициативу о запрете приватизации имущества религиозного назначения

Такой законопроект может устранить последствия разграбления Церкви в послереволюционное время, считает замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал "полезной" инициативу депутатов Госдумы о запрете приватизации имущества религиозного назначения. Такой законопроект может устранить последствия разграбления Церкви в послереволюционное время, написал он во вторник в Telegram-канале.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил ТАСС, что депутаты от разных фракций подготовили "религиозный" пакет законопроектов, которые поддержат Русскую православную церковь и другие традиционные конфессии в вопросе обеспечения и защиты их имущественных и земельных прав. По словам Гаврилова, первый законопроект из пакета уже внесен в Госдуму - документ напрямую запрещает приватизацию имущества религиозного назначения, к которому относятся не только храмы, но и ценные предметы, предназначенные для богослужения, например, иконы.

"Полезная инициатива, помню несколько случаев, когда приходилось сталкиваться с попытками реализации через торговые площадки непонятно как попавшего в руки частных лиц имущества религиозного назначения. Этот закон еще в одном аспекте устраняет печальные последствия разграбления Церкви в послереволюционное время", - написал Кипшидзе.