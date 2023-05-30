В Праге суд отклонил иск об аренде находившихся в пользовании России земельных участков

"Дипломатический сервис" требовал от Simply service Rent доплатить за аренду земельных участков около €681 тыс. за период с 2015 года

ПРАГА, 30 мая. /ТАСС/. Суд района Прага-5 отклонил иск МИД Чехии о взыскании арендной платы за прошедшие восемь лет за земельные участки в квартале Стодулки, находившиеся в пользовании России и в 2017 году переведенные ей на зарегистрированную на Кипре фирму. Об этом сообщило во вторник информационное агентство ČTK.

На земельных участках, находящихся в собственности "Дипломатического сервиса", являющегося структурным подразделением МИД Чехии, Советский Союз, согласно соглашению с властями бывшей Чехословакии от 1980 года, построил комплекс административных и жилых зданий, который после распада СССР перешел к РФ. Нынешний его владелец, которым, согласно ČTK, является компания Simply service Rent, несколько лет назад начал платить аренду чешскому государству, но ее размер не устраивает министерство.

"Дипломатический сервис" требовал от Simply service Rent доплатить за аренду земельных участков примерно 16 млн крон (около €681 тыс.) за период с 2015 года. МИД аргументировал это тем, что компания продолжает сдавать весь комплекс построенных на них знаний в аренду и получать за это значительную прибыль, что ведет к ее необоснованному обогащению.

МИД Чехии выразил несогласие с решением суда района Прага-5 и обжаловал его. Правительство Чехии 17 мая отменило принятые кабмином Чехословакии в период с 1972 года по 1980 год девять постановлений о передаче СССР, правопреемницей которого стала РФ, в бесплатное пользование земельных участков в республике.