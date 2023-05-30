В Лондоне экоактивисты парализовали движение на четырех мостах

Они требуют от правительства запретить разработку новых нефтегазовых месторождений в Великобритании

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Активисты кампании общественного неповиновения Just Stop Oil ("Просто остановите нефть") во вторник парализовали в час пик движение на четырех мостах через Темзу. Об этом сообщается на сайте движения, которое требует от правительства немедленно запретить разработку новых нефтегазовых месторождений в стране.

"В 16:45 (18:45 мск - прим. ТАСС) 68 сторонников Just Stop Oil в четырех группах начали шествие по мостам Ватерлоо, Блэкфрайерс, Лондонскому и Тауэрскому, замедляя движение почти до полной остановки", - отмечается в сообщении. Как добавили в Just Stop Oil, после того как полиция прибыла на место и объявила о запрете на подобные действия, активисты разошлись. Это произошло примерно через 40 минут после начала акции. Задержаний не было.

С 24 апреля экоактивисты каждый день выходят на улицы, где препятствуют движению транспорта. По информации полиции, с 24 апреля по 22 мая в Лондоне состоялось 78 подобных акций. Это обошлось Скотленд-Ярду в £3,5 млн ($4,3 млн), а объем потраченного на это служебного времени эквивалентен 11 тыс. смен.

Очень часто подобные акции вызывают ожесточенную критику водителей и прохожих. Многие из них не обходятся без стычек. При этом экоактивистов критикуют за то, что подобными действиями они наносят еще больше вреда экологии, заставляя автомобили простаивать на улицах практически без движения с работающими двигателями.

Just Stop Oil требует от правительства немедленно запретить разработку новых нефтегазовых месторождений в стране. Во второй половине прошлого года члены движения постоянно перекрывали в час пик самые оживленные автотрассы и дороги, обливали краской автосалоны, штаб-квартиры корпораций, бутики дорогих брендов, а также атаковали произведения искусства. Так, они вылили суп на картину художника Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее и попытались испортить несколько других полотен.