Электроснабжение в Шебекинском округе Белгородской области восстановили после обстрелов

Без света оставались около 2,5 тыс. жителей

БЕЛГОРОД, 30 мая. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение в Шебекинском округе Белгородской области после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам совещания с гендиректором ПАО "Россети Центр" Игорем Маковским и руководством "Белгородэнерго".

"Вчера в регионе была одна из самых напряженных ситуаций для объектов энергоснабжения. И наши энергетики, рискуя жизнью, совершили практически невозможное - после большого объема повреждений восстановили электроснабжение и вернули свет в дома белгородцев", - написал Гладков.

Как сообщал ранее губернатор, утром 30 мая без света оставались около 2,5 тыс. жителей округа.

Также стороны обсудили актуальные вопросы безопасности персонала энергокомпании при проведении работ и защиты электросетевых объектов в условиях высокого уровня террористической опасности. "В числе приоритетных задач, которые мы обсудили, - обеспечение защищенности персонала и электросетевых объектов, где в сложнейших условиях трудятся энергетики. Приняли конкретные решения, как максимально обезопасить наших людей, какие меры для этого предпринять - выбрали стратегию, работаем", - сообщил Маковский.