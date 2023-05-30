В Белгородской области разрабатывают схему рисков энергозащищенности в приграничье

Она позволит защитить энергетиков и электросетевые объекты в условиях террористической опасности

ТАСС, 30 мая. Власти Белгородской области разрабатывают схему рисков при энергозащищенности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Совместно с энергетиками обсуждаются также модели отработки ситуаций в приграничных муниципалитетах, сообщил во вторник глава региона Вячеслав Гладков.

"Провел совещание с генеральным директором ПАО "Россети Центр" Игорем Владимировичем Маковским и руководством "Белгородэнерго" по вопросу энергозащищенности объектов ТЭК. <…> Совместными усилиями разрабатываем схему рисков и моделируем варианты отработки той или иной ситуации, которая может быть в любом из приграничных муниципалитетов", - написал в телеграм-канале Гладков, отметив, что ситуация в регионе сложная.

Губернатор добавил, что энергетики, рискуя жизнью, после большого объема повреждений восстановили электроснабжение и вернули свет в дома жителей Шебекинского округа.

Как отметили в пресс-службе "Россети Центр" во время встречи обсуждались вопросы безопасности персонала энергокомпании при проведении работ и защиты электросетевых объектов в условиях высокого уровня террористической опасности. "В числе приоритетных задач, которые мы обсудили, - обеспечение защищенности персонала и электросетевых объектов, где в сложнейших условиях трудятся энергетики. Приняли конкретные решения, как максимально обезопасить наших людей, какие меры для этого принять - выбрали стратегию, работаем", - передает пресс-служба компании слова генерального директора ПАО "Россети Центр" и "Россети Приволжье" Игоря Маковского.