Прорвавшаяся из Польши в Белоруссию россиянка с тремя детьми захотела вернуться в Чечню

По данным телерадиокомпании "Брест", семье женщины оказывают содействие в восстановлении документов

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Прорвавшаяся утром во вторник через границу из Польши в Белоруссию гражданка России с детьми - гражданами Швеции рассказала в эфире белорусского телевидения, что пытается вернуться на родину в Чечню со своими тремя детьми.

На кадрах с камер видеонаблюдения, показанных государственной телерадиокомпанией "Брест", видно, как автомобиль, на котором женщина ехала вместе с мужем и тремя детьми, прорывается через шлагбаум на польской стороне погранперехода Тересполь - Брест. На втором видео женщина с детьми запечатлена бегущей уже по белорусской территории.

Польские СМИ ранее сообщили, что ее супруг был задержан польскими пограничниками. Отмечалось, что у двоих из троих детей - шведское гражданство, у третьего - российское.

Жизнь в Швеции

Как сообщил телеканал, россиянку зовут Зулейхан, свою фамилию она не называет. В 2014 году из Чечни женщина со старшими детьми переехала к мужу, который работал в Европе. Семья обустроилась в Швеции, супруги работали, пока однажды не были задержаны. Детей изъяли и передали опекуну, вернуть их удалось только после длительных судебных разбирательств.

"Швеция уже полностью закрыла дело, по сути, мы могли бы с тремя детьми вернуться в Швецию, но после всего того, что мы там пережили, я не хочу туда возвращаться", - рассказала Зулейхан журналистам.

Она пояснила, что у власти в Швеции находится "националистическая партия (выступающая за ограничение миграции, против глобализации и исламизации партия "Шведские демократы", - прим. ТАСС)", а семья, в которой некоторое время прожили ее дети, запрещала им молиться. "Я не хочу, чтобы дети находились в таком месте, где из-за глупых стереотипов и глупых мнений может в один миг по щелчку полностью жизнь покатиться", - добавила она.

Переезд в Польшу

В течение последнего года семья жила в Польше, но хотела вернуться в Чечню, однако выехать из страны им не удавалось.

"Мы в Польше находимся с августа (2022 года - прим. ТАСС), до последнего - во все вот эти правовые инстанции, пока не прошли, пока все документы у нас не были на руках, - мы не пытались ни проезжать, ничего. Мы обращались к правозащитникам, но нас не выпускали без объяснения причин", - рассказала Зулейхан.

Возвращение

"Я давно поняла, что там спокойной жизни у нас не будет", - говорит женщина, объясняя свое желание вернуться на родину.

Как сообщали польские СМИ, женщина выбежала из машины после того, как польские пограничники забрали у семьи паспорта на проверку.

Зулейхан добавила, что сначала испугалась белорусских пограничников, но затем "они уже на русском языке" стали интересоваться ее состоянием, предложили помощь, находившиеся в пункте пропуска люди стали предлагать семье воду.

"Я спросила: "Белорусы? - Белорусы". И я поняла, что теперь уже все хорошо", - сказала россиянка.

Как сообщает телеканал, семье оказывают содействие в восстановлении документов.