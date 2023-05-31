Дума ратифицирует газовое соглашение с Китаем и заслушает вице-премьера Оверчука

После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду планирует ратифицировать соглашение по поставкам природного газа из России в Китай, провести правительственный час с участием заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука, а также рассмотреть проект о введении нулевого налога на добычу полезных ископаемых на Ямале.

Соглашение между правительствами РФ и КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в Китай по дальневосточному маршруту подписали в Москве и Пекине 31 января. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год, включая поставки по магистральному газопроводу "Сила Сибири". "Газпром" со стороны России назначен единственной организацией, которая может поставлять газ по этому трансграничному участку.

В рамках правительственного часа выступит вице-премьер Оверчук по актуальным вопросам деятельности России в рамках евразийского сотрудничества.

Депутаты также рассмотрят в первом чтении законопроект о введении нулевого налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых проектов добычи газа, необходимых для производства аммиака и водорода на Ямале. Документ инициировало правительство РФ. Проектом федерального закона предусмотрена возможность субъектов РФ устанавливать пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль компаний от деятельности по выпуску на новых производственных мощностях аммиака или водорода из газа или газового конденсата. Законопроект также устанавливает нулевую ставку НДПИ при добыче природного газа и газового конденсата на участках недр на Ямале и Гыдане в Ямало-Ненецком автономном округе, которые используются исключительно для производства аммиака и водорода.

Кроме того, Госдума в первом чтении рассмотрит правительственный законопроект об обратном акцизе для производителей синтетического каучука с 1 января 2024 года. Проект разрешает производителям синтетического каучука заключать соглашения с Минэнерго о возможности особого порядка обложения каучука акцизом, параметры которого будут зависеть от биржевых цен на натуральный каучук на сингапурском рынке, а также на бутан и бутадиен на роттердамском рынке. Предельная величина обратного акциза - 9,15 тыс. руб. на тонну произведенного каучука, коэффициент индексации в случае благоприятной конъюнктуры составит 1,0033 за каждый месяц.

Предельный срок действия соглашения с Минэнерго - 10 лет, производитель должен заключить его не позднее 31 декабря 2024 года. Более половины производимых в России синтетических каучуков экспортируется. Заключая соглашение, компании также будут брать на себя обязательство вернуть возмещенный ранее акциз, если оно будет расторгнуто или закончит действие.