Эксперты назвали особенность проведения единого дня голосования

В аналитической записке Фонда развития гражданского общества "О региональных и местных выборах 2023 года" сказано, что специфика заключается в участии ветеранов СВО

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Участие ветеранов специальной военной операции (СВО) в избирательных кампаниях является электоральной особенностью, характерной для проведения единого дня голосования (ЕДГ). Об этом говорится в аналитической записке Фонда развития гражданского общества "О региональных и местных выборах 2023 года". Текст имеется в распоряжении ТАСС.

По мнению экспертов, специфика ЕДГ-2023 определяется "радикальным обновлением повестки" в связи с проведением СВО. "Участие ветеранов СВО в избирательных кампаниях разного уровня. И "Единая Россия", и другие партии активно выдвигают участников операции на этих выборах. Можем констатировать, что участие в боевых действиях дает кандидатам хорошие стартовые возможности с дальнейшей вероятностью наращивания рейтинга", - отмечается в записке.

Кроме того, эксперты выделили существенное электоральное преимущество у представителей власти "как ответ на консолидацию общества", а также в связи с тем, что, по мнению граждан, именно действия власти позволили избежать "шоковых сценариев", поэтому от нее они ожидают успешного разрешения ситуации.

Также в записке отмечается, что нынешняя выборная серия отличается от прошлогодней. В 2022 году действующие главы переизбирались на новые сроки в 6 регионах из 14, в 2023 году будут переизбираться уже в 16 из 20. Впервые будут переизбираться главы, окончившие "школу губернаторов", таких сразу 10.

В 11 регионах - Москве, Амурской, Воронежской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской, Самарской и Тюменской областях - "главы гарантированно переизберутся на "референдумных" выборах".

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.